Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Küchenteppich in Brand geraten

Zülpich-Nemmenich (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (1.29 Uhr) geriet ein Teppich in einer Küche eines Einfamilienhauses an der Dechant-Zangs-Straße in Brand. Die beiden Bewohner wurden mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen.

