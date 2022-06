Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Blauen VW Golf angefahren und geflüchtet (18./22.06.2022)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Samstag bis Mittwoch hat ein Unbekannter ein Auto auf der Bruder-Klaus-Straße beschädigt und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte streifte einen blauen VW Golf, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Bereich hinter der Fahrertür. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei stellte rote Lackantragungen an dem VW fest, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

