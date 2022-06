Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Autofahrerin bei Unfall verletzt (21.06.2022)

Allensbach (ots)

Eine Frau ist bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der Kreisstraße 6170 verletzt worden. Eine 19 Jahre junge Audi-Fahrerin war auf der Radolfzeller Straße (K 6170) in Richtung Allensbach unterwegs. Eine 18-Jährige mit einem Renault fuhr auf der Laurentiusstraße und bog nach links auf die K 6170 ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem bevorrechtigten Audi, dessen Fahrerin dabei Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau in eine Klinik. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro. Um den nicht mehr fahrbereiten Audi kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell