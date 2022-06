POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Diebstahl und Sachbeschädigung auf Baustelle an der B 33 (29.04./20.06.2022)

Konstanz (ots) - Am Dienstagabend ist es im Bereich des DFB-Sportgeländes auf der Mannheimer Straße zu einem versuchten Raub gekommen. Ein 19 Jahre junger Mann traf gegen 21.20 Uhr im Bereich des Sportplatzes auf den unbekannten Täter. In der Folge versuchte der Unbekannte dem 19-Jährigen ein Handy und eine Uhr gewaltsam abzunehmen. Dies misslang, da der junge Mann sich heftig wehrte und den Räuber in die Flucht ...

