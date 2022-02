Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Regionalbahn touchiert LKW - Bundespolizei ermittelt

Hagen - Castrop-Rauxel (ots)

Am Mittwochvormittag (02. Februar) befuhr ein Lastkraftwagen einen Bahnübergang in Hagen-Dahl. Kurze Zeit später touchierte eine Regionalbahn den Spiegel des LKWs. Verletzt wurde niemand.

Gegen 11:30 Uhr befuhr ein LKW den Bahnübergang "Rehbecke" in Hagen-Dahl, um einen dort befindlichen Baucontainer auszutauschen. Der Bahnübergang ist zurzeit aufgrund einer Baustelle für den Straßenverkehr gesperrt. Neben den Gleisen des Bahnübergangs war ein Baucontainer aufgestellt, welchen der 39-jährige LKW-Fahrer austauschen wollte. Der Fahrer setzte rückwärts an den Container heran, als sich die Schranken des Bahnübergangs schlossen. In diesen Moment näherte sich der Zug (von Hagen Hauptbahnhof in Richtung Rummenohl) mit ca. 80 km/h. Als der Triebfahrzeugführer den LKW erblickte, leitete er sofort eine Schnellbremsung ein. Auf Höhe des Bahnübergangs touchierte die Regionalbahn den LKW am Frontspiegel.

Vor Ort stellten die Bundespolizisten die Beschädigung des Rampenspiegels fest und befragten den LKW-Fahrer, sowie den Vorarbeiter. Zudem fand eine telefonische Rücksprache mit dem verantwortlichen Bauleiter eines Bauunternehmens aus Castrop-Rauxel statt.

Da der 51-jährige Triebfahrzeugführer den Zusammenprall nicht bemerkt habe, setzte er seine Fahrt fort. Im Hagener Hauptbahnhof stellten Bundespolizisten einen ca. 12m langen Striemen am besagten Zug fest.

Bundespolizisten leiteten Ermittlungsverfahren gegen den LKW-Fahrer und den verantwortlichen Bauleiter wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und der fahrlässigen Körperverletzung, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Eisen-Bau und -Betriebsordnung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell