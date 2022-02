Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls vollstreckt - Bundespolizei nimmt Mann am Hauptbahnhof Aachen fest

Die Bundespolizei hat am Donnerstag im Rahmen von Grenzüberwachungsmaßnahmen 3 Männer festgenommen. Darunter war ein 49-jähriger Rumäne gegen den ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls vorlag.

Der Betroffene wurde von Beamten der Bundespolizei in der Vorhalle des Aachener Hauptbahnhofes kontrolliert, als sie den bestehenden Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin feststellten. Er galt seit Anfang 2021 als untergetaucht. Da er die gegen ihn verhängte Geldstrafe nicht zahlen konnte, muss er jetzt eine ersatzweise 43-tägige Freiheitsstrafe absitzen. Er wurde nach seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert. Auch die Staatsanwaltschaften Essen, Köln und Düsseldorf fahnden mit Aufenthaltsermittlungen nach dem 49-Jährigen, da hier Verfahren wegen des Erschleichens von Leistungen und des Diebstahls anhängig sind.

Noch zwei weitere Festnahmen folgten an diesem Tag. Ein 21-jähriger Tunesier reiste am Morgen mit einem Fernreisezug aus Belgien ein. Bei der Überprüfung seiner Personalien am Hauptbahnhof stellten die Beamten einen Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart fest. Er konnte die verhängte Geldstrafe nicht zahlen und muss jetzt für 15 Tage in die Justizvollzugsanstalt Aachen.

Auch am Abend vollstreckten die Beamten einen Strafvollstreckungshaftbefehl in Aachen-Brand. Hier kontrollierten sie ein Fahrzeug aus Belgien, in dem ein 23-jähriger Bulgare als Beifahrer saß. Dieser wurde von der Staatsanwaltschaft Ulm wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht. Er konnte im Gegensatz der zwei anderen Männer zuvor seine Geldstrafe in Höhe von 750,- Euro zahlen und so in letzter Sekunde den bestehenden Haftbefehl abwenden.

