POL-F: 211108 - 1335 Frankfurt-Westend/Innenstadt: Festnahme nach Missbrauch von Notrufen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 25-jähriger Mann hat am Sonntagabend, den 07. November 2021, Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei unnötigerweise auf Trab gehalten. Er steht im Verdacht, mehrere Brandmelder in Bürogebäuden und einem Einkaufszentrum missbräuchlich ausgelöst zu haben. Die Polizei musste den Mann gleich zweimal festnehmen.

Nachdem gegen 20.10 Uhr zunächst die Brandmeldeanlage eines Büroturmes im Westend Alarm auslöste, suchten Kräfte der Feuerwehr und Polizei umgehend die gemeldete Anschrift in der Bockenheimer Landstraße auf. Schon beim Betreten des Gebäudes wirkte ein Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes überrascht, da ihm keine Hinweise auf ein Feuer vorlagen und auch die automatische Brandmeldeanlage nicht ausgelöst hatte. Stattdessen sei es in einem Stockwerk des Gebäudes zu mehreren manuellen Auslösungen gekommen. Kräfte der Polizei und Feuerwehr begaben sich auf Ursachenforschung und wurden schließlich in einem Waschraum fündig, in dem der spätere Tatverdächtige, ein 25-jähriger Mann, angetroffen und festgenommen werden konnte. Dieser zeigte sich auch geständig. Die Beamten verbrachten ihn für die polizeilichen Maßnahmen auf ein Polizeirevier. Im Anschluss setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Die wiedererlangte Freiheit währte allerdings nicht sehr lange, da er kurz darauf die Brandmeldeanlage in einem Einkaufszentrum auf der Zeil "in Betrieb nahm". Erneut klickten bei ihm die Handschellen. In der Folge wurde der junge Mann, welcher offenbar an einer psychischen Erkrankung leidet, nach ärztlicher Vorstellung in eine psychiatrische Einrichtung überstellt.

Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass es über den Tag verteilt bereits zu Fehlauslösungen in anderen Bürotürmen gekommen war, die möglicherweise dem 25-Jährigen zugerechnet werden können. Die Ermittlungen dauern an.

