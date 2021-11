Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211108 - 1334 Frankfurt-Bundesautobahn 3: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(hol) Am Mittwoch, dem 03.11.2021, kam es auf der Bundesautobahn 3 zu einem Verkehrsunfall. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 07:05 Uhr fuhren ein LKW und zwei Autos auf der BAB 3 in Höhe des Autobahnkreuz Frankfurt in Fahrtrichtung Würzburg nebeneinander her. Dabei befuhr der LKW den rechten, ein Peugeot den mittleren und ein Mercedes den linken Fahrstreifen. In dem dortigen Baustellenbereich kam der LKW-Fahrer zu weit nach links über die Fahrstreifenbegrenzung hinaus und touchierte mit der linken Fahrzeugseite den neben ihm fahrenden Peugeot. Dieser wurde dadurch wiederum nach links abgedrängt und kollidierte mit dem Mercedes.

Der Fahrer des LKW, bei dem es sich vermutlich um eine Sattelzugmaschine handelte, entfernte sich anschließend ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. An den beiden Autos entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Frankfurt unter 069 / 755-46400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

