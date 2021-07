Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkene Fahrerin ohne Führerschein

Kandel (ots)

Am Freitag, den 16.07.2021 um 13:55 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein langsam und in Schlangenlinien fahrender PKW auf der BAB65 in Fahrtrichtung Karlsruhe Höhe Kandel der Polizei Wörth mitgeteilt. Aufgrund der Auffälligkeiten sei der Mitteiler dem Fahrzeug gefolgt, welches die Autobahn bei Kandel Mitte verließ. In der Nansenstraße beobachtete der Mitteiler wie die 60-jährige Fahrzeugführerin beim Einparkversuch an einen geparkten PKW stieß. Die nun hinzugezogene Polizeistreife konnte bei der Fahrerin deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest wurde jedoch von ihr verweigert, weswegen eine Blutentnahme angeordnet und auf der Dienststelle entnommen wurde. Des Weiteren kam heraus, dass die Dame keinen Führerschein mehr hatte. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Führerschein wurde eingeleitet.

