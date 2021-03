Polizei Mettmann

POL-ME: Beim Abbiegen einen anderen Pkw übersehen - Zwei Personen verletzt - Zwei Pkw mit Totalschaden - Mettmann - 2103067

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Nach derzeitigem Stand polizeilicher Ermittlungen befuhr am 12.03.2021, gegen 22:20 Uhr, eine 37 jährige Mettmannerin mit ihrem VW Golf die Talstraße in Mettmann.

Sie kam aus Richtung Neandertal und bog im Kreuzungsbereich mit der Ringstraße in diese, in Richtung der Straße Am Kolben, ab. Beim Abbiegen übersah sie nach eigenen Angaben den bevorrechtigten BMW eines 26 jährigen Mettmanners.

Dieser befuhr die Ringstraße, aus Fahrtrichtung Am Kolben kommend, in Fahrtrichtung Bahnstraße. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Pkw zusammen und prallten im Anschluss noch gegen einen Ampelmast.

Dabei wurden die Golf-Fahrerin und ein 26 jähriger Mitfahrer im BMW leicht verletzt. Die Golf-Fahrerin wurde durch einen angeforderten Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die beiden Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch ein örtliches Abschleppunternehmen untergebracht. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell