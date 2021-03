Polizei Mettmann

POL-ME: 36 Mängel: Polizei zieht unsicheren Transporter aus dem Verkehr - Haan - 2103064

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (11. März 2021) haben Verkehrsspezialisten der Kreispolizeibehörde Mettmann an der Hochdahler Straße in Haan einen absolut verkehrsuntauglichen Klein-Lkw angehalten. An dem Fahrzeug wurden insgesamt 36 - zum Teil eklatante - Mängel entdeckt.

Das war geschehen:

Gegen 12 Uhr fiel den Polizeibeamten ein Fiat Ducato auf, der von seinem Fahrer über die Hochdahler Straße gefahren wurde. Schon auf den ersten Blick stellten die Polizisten fest, dass sich der Transporter augenscheinlich in einem miserablen Zustand befand, weshalb sie den Fahrer, einen 42-jährigen Duisburger, anhielten und ihn sowie sein Fahrzeug kontrollierten.

Weil schon bei dieser ersten Inaugenscheinnahme durch die Spezialisten des Verkehrsdienstes der Fiat Ducato etliche Mängel aufzeigte, wurde der Klein-Lkw nach Rücksprache mit dem Straßenverkehrsamt Mettmann einer Prüfstelle für Kraftfahrzeuge vorgeführt.

Hier stellte sich heraus, dass die Karosserie des Klein-Lkw an vielen Stellen starke Korrosion zeigte. Diese Stellen waren zwar bereits repariert, jedoch waren diese Arbeiten unsachgemäß ausgeführt worden. Die Prüfer stellten insgesamt 36 Mängel fest: So war der Kraftstofffilter undicht, die hintere Bremsleitung korrodiert und alle vier Reifen zeigten deutliche Risse auf. Zudem verlor der Motor Öl. Da die Begutachtung auch Mängel an der Lenkung (Querlenker / Längsträger) konstatierte, wurde der Transporter als verkehrsunsicher eingestuft.

Die Konsequenzen:

Auf Anordnung des Straßenverkehrsamtes wurde der Klein-Lkw noch vor Ort zwangsweise außer Betrieb gesetzt. Der Halter des Transporters muss in einem Ordnungswidrigkeiten-Verfahren mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell