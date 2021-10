Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb fällt zum wiederholten Male auf

Hagen-Elsey (ots)

Einem Mitarbeiter eines Hagener Lebensmittelhandels fiel zum wiederholten Mal ein 32-Jähriger auf. Bereits in der Vergangenheit hatte der Mann versucht, Diebstähle im Laden zu begehen.

Gegen 16:00 Uhr am gestrigen Samstag (02.10.2021) versteckte er Lebensmittel in seinem Rucksack und verließ das Geschäft. Der Mitarbeiter verfolgte ihn und rief die Polizei zu Hilfe. Beamte der Wache Hoheleye trafen beide Personen an.

Den 32-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl. (ze)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell