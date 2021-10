Polizei Hagen

POL-HA: Behördenübergreifende Kontrollen - Diverse Verstöße bei Überprüfung von Shisha-Bars in der Innenstadt festgestellt

Bild-Infos

Download

Hagen-Mitte (ots)

Am gestrigen Freitagabend (01.10.2021) führte die Polizei Hagen, gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Hagen, der Feuerwehr Hagen und dem Zollamt Kontrollen in insgesamt sechs Shisha-Bars in der Innenstadt durch. An dem Einsatz nahmen sowohl zivile als auch uniformierte Beamte teil. In allen kontrollierten Objekten konnten Verstöße festgestellt werden. Hierbei handelte es sich vorrangig um Verstöße gegen den Nichtraucherschutz, die Coronaschutzverordnung sowie das Tabaksteuergesetz. Darüber hinaus stellten die Beamten Mängel im Bereich des Brandschutzes fest. Da einige Bars nicht über die notwendigen Abluftanlagen verfügten, schlugen die Kohlenmonoxid-Warner der Einsatzkräfte der Feuerwehr mehrfach an. In einem Fall stellten zivile Polizeibeamte fest, dass ein Kastenwagen vor einer überprüften Bar als Zwischenlager für unversteuerten Tabak diente. Insgesamt wurden bei der Kontrollaktion 150 Personen überprüft. Die Beamten fertigten vier Strafanzeigen, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ahndeten 13 Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung. Für die Zukunft sind bereits ähnlich angelegte Kontrollen geplant. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell