Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen. Einbruch in Döner-Laden wird videografiert - Festnahme des Einbrechers am Folgetag durch aufmerksamen Ladenbesitzer

Bad Segeberg

Die Polizei hat am 16.11.2020, um 22:30 Uhr, einen Einbrecher aus Kaltenkirchen im Alter von 24 Jahren festgenommen, nachdem dieser am Abend zuvor bei seiner Tat von einem Aufzeichnungsgerät gefilmt worden war.

So war der Täter nachts gewaltsam in die Geschäftsräume eines Imbisses in der Straße Am Bahnhof eingedrungen und hatte sodann erfolglos versucht, die Ladenkasse aufzubrechen. Letztlich entwendete der Täter eine große Menge an Getränkedosen.

Aufgrund seines markanten äußeren Erscheinungsbildes war der Ladenbesitzer nach Sichtung des Videomaterials auf den Beschuldigten aufmerksam geworden, als dieser tags darauf zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs war.

Nach der Verständigung der Polizei konnte der Tatverdächtige von einer Streifenbesatzung in Bahnhofsnähe festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

