Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte besprühen S-Bahn auf 190qm mit Farbe - Bundespolizei ermittelt

Solingen (ots)

Im Bereich der Abstellgleise des Solinger Hauptbahnhofs wurden am Donnerstagmorgen (3.Februar), um 2.30 Uhr, durch bislang unbekannte Täter zwei S-Bahnen besprüht. Die beiden Züge wurden auf ca. 190qm beschädigt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG wurde die Sachbeschädigung (Graffiti) entdeckt und an die Bundespolizei in Wuppertal weitergeleitet. Die Beamten stellten an zwei Zügen mittlere bis größere Graffiti fest. Eine Fahndung im Nahbereich führte nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen.

Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zur Tat oder Tätern. Rund um die Uhr werden diese unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/ 6888000 entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell