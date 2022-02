Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gesucht wegen schweren Raubes: Festnahme nach 17 Jahren am Flughafen Köln/Bonn!

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Dienstagabend, den 2. Februar 2022 nahmen Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn einen 49-Jährigen fest. Die Polizisten hatten den spanischen Staatsangehörigen nach seiner Ankunft aus Mallorca kontrolliert und einen Fahndungsabgleich durchgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln zutage brachte. Diese hatte den Mann bereits vor 17 Jahren zur Fahndung ausgeschrieben, nachdem er im Jahr 1995 gemeinsam mit einem Komplizen eine Hotelangestellte mit einem Messer bedroht und 2150 DM sowie 100 US$ aus dem Geldfach der Rezeptionstheke eines Hotels entnommen hatte. Im Zuge der Festnahme und Einlieferung ins Polizeigewahrsam konnte der Gesuchte eine Ladung vor das Amtsgericht Köln vorweisen. So wurde der Mann nach einer Nacht im Polizeigewahrsam unmittelbar der anberaumten Hauptverhandlung zugeführt. Diese endete mit einem Schuldspruch für den Angeklagten. Er wurde wegen Schweren Raubes in einem minderschweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von 1,5 Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der Haftbefehl konnte sodann aufgehoben werden.

