Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wasserratte auf Umwegen - Bundespolizei und Feuerwehr im Einsatz

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (1./2.) Februar kreuzten sich die Wege einer ausgewachsenen Wasserratte und einer Streife der Bundespolizei direkt an der Schwebebahnhaltestelle am Wuppertal Hauptbahnhof.

Die genaue Bezeichnung der Wasserratte lautet "Nutria". Sie wirkte gegenüber den Beamten sehr zutraulich und stellte zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr dar.

Die hinzugezogene Feuerwehr Wuppertal konnte die Wasserratte einfangen und in ihren natürlichen Lebensraum zurückführen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell