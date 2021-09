Polizei Bielefeld

POL-BI: Versuchter Einbruch in Kleingarten-Vereinsheim

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - In Brackwede hat ein Zeuge am Sonntag, 26.09.2021, an einem Vereinsheim zwei verdächtige Männer bemerkt, die sich von dem Gebäude entfernten.

Gegen 19:35 Uhr hörte ein 40-jähriger Bielefelder das Klirren einer zerspringenden Scheibe an einem Gebäude der Kleingartenanlage, die an der Winterstraße liegt. Als er sich zu dem Vereinsheim begab, nahm er zwei junge Männer wahr, die neben dem Haus auf einer Bank saßen. Während der Zeuge nach Beschädigungen an dem Vereinsheim suchte, entfernten sich die beiden Tatverdächtigen.

An dem Gebäude wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Kriminalpolizei ermittelt zu dem versuchten Einbruch.

Die Beschreibung der beiden Tatverdächtigen:

Die zwei Männer waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet. Einer trug ein schwarzes Cappy - der andere eine schwarze Wintermütze mit einem weißen unbekannten Logo, einen grauen Schal vor dem Mund und schwarze Handschuhe.

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

