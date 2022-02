Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bitte um Mithilfe nach Landfriedensbruch am Wattenscheider Bahnhof

Wattenscheid - Bochum (ots)

Am Abend des 27. Januar kam es am Wattenscheider Bahnhof zu einer mutmaßlich abgesprochenen Sachbeschädigung von bis zu 9 Personen gegen die dort abfahrbereite RB 40.

Gegen 21:47 Uhr alarmierte der Zugbeleiter der RB 40 von Essen nach Hagen die Bundespolizei. Bis zu 9 Personen sollen vom Bahnsteigende des Gleis 2 aus am Wattenscheider Bahnhof den Zug an der Abfahrt gehindert haben. Einer der Unbekannten soll dem Triebfahrzeugführer des Zuges mit den Satz: "Fährst du los, springe ich vor den Zug." gedroht haben, sich der Regionalbahn in den Weg zu stellen.

Anschließend sollen die anderen Angreifer den Zug mit Sprühlackfarbe besprüht haben. Dabei soll auch der Zugbegleiter der RB 40 von der Lackfarbe getroffen worden sein. Kurz bevor die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, sollen die vermummten Täter in Richtung der Kantstraße und des Wilhelm-Leithe-Weg geflüchtet sein. Die Bundespolizei fahndete mit Diensthunden und mehreren Einsatzkräften zusammen mit der Polizei Bochum nach den dunkel gekleideten Personen.

Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am vergangen Donnerstag, den 27. Januar, gegen 21:47 Uhr Personen beobachten können, die die RB 40 in einer scheinbar gemeinsamen Aktion mit Farbe besprüht haben? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Landfriedensbruch, Sachbeschädigung und Nötigung ein.

