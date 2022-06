Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf

Kreis Rottweil) Suche nach vermisster Frau UPDATE: Vermisste Frau aufgefunden

Oberndorf (ots)

Die vermisste Frau wurde heute Mittag gegen 15.30 Uhr erschöpft, aber unverletzt in einem Waldgebiet bei Oberndorf aufgefunden. Ihr Zustand ist stabil. Sie wird nun ärztlich versorgt. Die Polizei bedankt sich bei der Vielzahl von Helfern, die bei der Suche mitgewirkt haben.

Ursprungsmeldung:

Oberndorf Die Polizei hat am Dienstag die Suche nach einer 66-jährigen Frau aus Oberndorf aufgenommen. Sie verließ am Dienstmorgen ihre Wohnanschrift und ist bislang nicht zurückgekehrt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei und weiterer Rettungskräfte von Feuerwehr, DRK und Hundestaffeln führten bislang nicht zu ihrem Auffinden. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: etwa 160 cm groß, dunkelbraune kurze Haare, Brillenträgerin. Sie ist bekleidet mit einer Jeanshose, trägt vermutlich ein Sweatshirt und Wander- oder Turnschuhe.

Hinweise zur Vermissten werden an die Polizei unter der Telefonnummer 0741 477-0 erbeten.

