Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer auf Balkon in Kiel - Bewohnerin verhindert Schlimmeres

Kiel (ots)

Am Samstag, den 11.06.2022, meldete eine größere Anzahl von Notrufen ein Feuer in Kiel-Exerzierplatz in der Stiftstraße. Der sofort ausgerückte Löschzug der Hauptwache bestätigte die Meldung nach Eintreffen. Es brannte auf einem Balkon auf der Rückseite eines Gebäudes im 1. OG. Das Feuer wurde durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Besonders lobenswert ist das Verhalten der Wohnungsbewohnerin zu erwähnen. Sie handelte sehr umsichtig und schloss die Tür zu dem Balkon, wodurch ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Außerdem alarmierte sie alle anderen Bewohner des Hauses, was dazu führte, dass bei Eintreffen der Feuerwehr bereits alle Bewohner vor dem Gebäude in Sicherheit waren. Insgesamt waren etwa 20 Einsatzkräfte der Haupt- und Ostwache, sowie des Rettungsdienstes für etwa eine Stunde vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell