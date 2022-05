Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Tageswohnungseinbruch

Speyer (ots)

Am 16.05.2022 zwischen 10:30 Uhr und 13:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Schwerdstraße. In diesem hebelten sie eine Wohnungstür im 2. Obergeschoss auf und öffneten darin Schränke und Schubladen. Aus diesen entwendeten sie eine Perlenkette, eine Silberkette mit Herzanhänger sowie diversen Modeschmuck im Gesamtwert von ca. 600 Euro.

Zeugen zufolge hielten sich gegen 11:30 Uhr eine Frau und ein Mann in verdächtiger Weise vor dem Anwesen auf und klingelten. Bei diesen handelt es sich um eine Frau mit dunklen längeren Haaren und südländischem Teint sowie einen Mann mit kurzen dunklen Haaren, einem Bart und ebenfalls südländischem Teint.

Wer hat etwas beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugen sowie das oben beschriebene Paar werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de)

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell