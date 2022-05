Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit verletzter Unfallbeteiligter und hohem Sachschaden

Speyer (ots)

Am 16.05.2022 um 11:30 Uhr befuhr ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Germersheim die L 528 (Iggelheimer Straße) in Richtung Iggelheim mit seinem PKW und bog nach links auf den Ersten Richtweg ab. Beim Abbiegen übersah er den entgegenkommenden PKW einer 50-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Die PKW kollidierten, wodurch die 50-Jährige Kopfschmerzen und eine Verletzung am rechten Arm davontrug. Die Fahrzeugairbags lösten aus und verhinderten offenbar schlimmere Verletzungen. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die Dame in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Am PKW des 34-Jährigen entstand ein erheblicher Schaden an der rechten Hinterachse in Gesamthöhe von ca. 12.000 Euro und am PKW der 50-Jährigen entstand ein erheblicher Schaden im Frontbereich in Höhe von ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell