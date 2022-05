Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Waldsee (ots)

Am 15.05.2022, um 19:00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer den Verkehrskreisel beim Penny-Markt in Richtung Schlichtstraße. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer, von der Neuhofener Straße kommend, fuhr leicht in den Kreisverkehr ein, weshalb der Motorradfahrer eine Bremsung einleitete und zu Sturz kam. Am Motorrad entstand Sachschaden; der Kradfahrer verletzte sich leicht an der Hand. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell