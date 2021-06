Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahren ohne Versicherungsschutz

Mayen (ots)

Am Samstag, 19.06.2021, um 22.00 Uhr, wurde ein 48-jähriger E-Scooter Fahrer aus der Stadt Mayen in der Polcher Straße in Mayen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel den Beamten auf, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war und dieser nicht versichert war. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Strafanzeige wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Polizei Mayen weist hiermit nochmals ausdrücklich darauf hin, dass zur Teilnahme mit einem E-Scooter am öffentlichen Straßenverkehr eine gültige Versicherung gesetzlich vorgeschrieben ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell