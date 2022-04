Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier-Filsch: Beschädigung an Fensterscheibe

Trier (ots)

Am Montag, 25. April 2022 gegen 21.30 Uhr wurde eine Anwohnerin der Mainstraße im Stadtteil Filsch durch ein lautes Geräusch an einer Fensterscheibe aufgeschreckt. Es stellte sich heraus, dass die zur Straße gelegene Scheibe von außen beschädigt worden war. Nach derzeitigem Stand geht die Polizei von einer vorsätzlichen Tat aus und richtet sich in dem Zusammenhang an die Filscher Einwohner: Sind am vergangenen Montagabend verdächtige Wahrnehmungen gemacht worden oder kam es gar zu weiteren Beschädigungen? Entsprechende Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Trier unter 0651/9779-5210 entgegen.

