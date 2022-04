Polizei Eschwege

POL-ESW: Körperverletzung auf REWE-Parkplatz Wanfried; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege ermittelt aktuell wegen einer körperlichen Auseinandersetzung, welche sich bereits letzte Woche in Wanfried auf dem REWE-Parkplatz in der Bahnhofstraße ereignet haben soll.

>>>Unbekannter Mann packt Jungen am Hals

Letzte Woche Donnerstag, am 24.03.2022, soll sich zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr ein Vorfall zugetragen haben, wonach eine bislang unbekannte männliche Person einen 12-jährigen Jungen nach einem vorausgegangenen "Ulk" am Hals gepackt und zugedrückt haben soll.

Wie der Junge gegenüber der Polizei angibt, habe er zusammen mit einem Freund an dem Tag zu der angegebenen Zeit auf dem Parkplatz gewartet. Eine bislang unbekannte männliche Person sei dann aus einem nahegelegenen Imbiss gekommen und an ihnen vorbeigegangen. Als der 12-Jährige den ihm unbekannten Mann "scherzhaft" mit verstellter Stimme grüßte, wurde der Mann plötzlich aggressiv und packte den 12-Jährigen unvermittelt am Hals. Dabei drückte der Mann dann zu und schubste den Jungen nach hinten weg, wodurch das Opfer Schmerzen im Bereich des Kehlkopfes erlitt.

>>>Polizei sucht nach dem Zeugen, der bei der Auseinandersetzung einschritt

Wie der Junge weiterhin angibt, sei dann aufgrund des Vorfalles ein seiner Schätzung nach ca. 40-45 Jahre alter Mann hinzugekommen, der den unbekannten Täter schließlich aufforderte, den Jungen loszulassen.

Die Auseinandersetzung wurde im Nachgang bei der Polizei in Eschwege zur Anzeige gebracht, so dass die Beamten dementsprechend Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen haben. Um den Sachverhalt weiter ausermitteln zu können, sucht die Eschweger Polizei nun weitere Zeugen und insbesondere auch nach dem von dem 12-jährigen Opfer beschriebenen Helfer, der den Unbekannten Täter aufforderte, den Jungen loszulassen.

Ergänzende Beschreibungen zum Täter bzw. zu dem einschreitenden Zeugen liegen derzeit nicht vor.

Hinweise in dem Fall nimmt die Eschweger Polizei unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

