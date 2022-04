Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 01.04.2022

Eschwege (ots)

Verkehrsunfallflucht; Ermittlungen gegen 45-Jährige Autofahrerin eingeleitet

Zeugenhinweise führten am Donnerstagabend zu einer 45-jährigen Autofahrerin aus Eschwege, die gegen 19.00 Uhr im Ulmenweg in Eschwege beim Einparken ein Fahrzeug touchiert hatte, im Anschluss sich aber unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Die Polizei in Eschwege hat in dem Fall Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Schaden an den beiden betroffenen Fahrzeugen liegt bei je 500 Euro.

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 600 Euro

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es offenbar am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr auf der Landesstraße L 3241, ca. 1 Kilometer nach der Ortslage von Abterode in Richtung Eschwege. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Eschwege war in Richtung Eschwege unterwegs, in der Gegenrichtung befuhr ein 65-jähriger Autofahrer aus Meißner die L 3241. Aufgrund der einsetzenden Witterung, verbunden mit einer beeinträchtigten Sicht, orientierten sich beide Fahrer mehr zur Fahrbahnmitte hin, wichen dann beim Passieren des jeweils anderen etwas nach rechts aus. Trotzdem streifte der 19-Jährige letztlich am Auto des 65-Jährigen entlang. Zudem ging bei dem Unfallgeschehen auch ein Leitpfosten zu Bruch. Der Unfallschaden wird mit insgesamt 600 Euro angegeben. Auto

Wildunfälle

Am Donnerstagabend ist eine 61-jährige Autofahrerin gegen 21.30 Uhr leicht mit einem Wildschwein kollidiert, als sie auf der Landesstraße L 3244 zwischen Wanfried und Aue unterwegs war. Das Tier verschwand nach der Kollision von der Unfallstelle. Der Pkw wurde mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Nachträglich angezeigt wurde ein Wildunfall vom Mittwochabend 22.10 Uhr, wonach eine 35-jährige Autofahrerin aus Eschwege auf der B 250 zwischen Wanfried und Treffurt mit einem Reh zusammengestoßen war. Das Tier lief anschließend davon. Der Schaden am Auto der Frau beläuft sich auf 1000 Euro.

Parkrempler

Einen geringen Bagatellschaden verursachte ein 54-jähriger Autofahrer aus Meinhard, als er beim Rückwärtsausparken mit der Anhängekupplung seines Wagens den Pkw einer 25-Jährigen aus Eschwege touchierte. Die Schäden sind noch nicht beziffert. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr auf dem Parkplatz am Nikolaiplatz in Eschwege.

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Einen Schaden von 50 Euro haben Unbekannte in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf, Eichsfelder Straße, Flur 25, Flurstück 161 angerichtet. Zwischen dem 17.03.2022 und dem 31.03.2022 haben Unbekannte bei einer im dortigen Bereich aufgestellten ehemaligen Gartenhütte, die aktuell als Hühnerstall genutzt wird, eine Glasscheibe beschädigt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

