POL-PDLD: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Germersheim (ots) - Am 21.07.2022 gegen 12:20 Uhr befuhr ein 71-jähriger PKW-Fahrer die Hauptstraße in Germersheim. Plötzlich kreuzte ein 7-jähriges Kind zwischen zwei parkenden PKW die Straße. Glücklicherweise fuhr der PKW-Fahrer sehr langsam, sodass das Kind durch den Zusammenstoß nur leicht verletzt wurde. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Friedrich-Ebert-Straße 5 76726 ...

mehr