Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerverletztes Kind und 2 leichtverletzte Erwachsene bei Fahrradunfall

Niederbreitbach (ots)

Am frühen Montagabend kam es auf einem Fahrradweg zwischen Hausen (Wied) und Niederbreitbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einer E-Bike Fahrerin sowie einem E-Bike Fahrer.

Die 13 -jährige Fahrradfahrerin befuhr den Radweg in Richtung Niederbreitbach. Die E-Bike Fahrerin und der E-Bike Fahrer befuhren den Radweg in entgegengesetzte Richtung. In einer rechtwinkligen Kurve streifte die Fahrradfahrerin zunächst den vorausfahrenden E-Bike Fahrer und kollidierte anschließend frontal mit der dahinterfahrenden E-Bike Fahrerin. Das schwerverletzte (nicht lebensbedrohlich verletzte) Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden E-Bike Fahrer im mittleren Erwachsenenalter erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, die an der Unfallstelle ärztlich versorgt wurden. An den Fahrrädern entstand Sachschaden. Die E-Bike Fahrerin und der E-Bike Fahrer waren mit einem Fahrradhelm unterwegs, das Kind trug keinen Helm.

