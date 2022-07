Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verfolgungsfahrt mit Quadfahrer

St. Katharinen (ots)

Am Abend des 11.07.2022 kam es zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Quadfahrer und der Polizei Linz in der Ortschaft St. Katharinen. Als das Quad gegen 23:15 Uhr auf der Hochstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte der Fahrzeugführer das Quad auf mitunter 100km/h und versuchte sich dadurch der Kontrolle zu entziehen. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich zunächst über mehrere Wiesen im Ortsteil Notscheid und verlagerte sich im Weiteren dann auf den Ortskern Lorscheid. Im Rahmen der Verfolgung kam es zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern, bei denen der Fahrzeugführer nicht nur sich, sondern auch die verfolgende Polizeistreife gefährdete. Auf Grund der zunehmend steigenden Gefahr für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurde die Verfolgung schließlich - wieder auf der Hochstraße angekommen - abgebrochen. Ergebnislos blieb die Verfolgung jedoch nicht: Während der ungefähr 10-minütigen Verfolgung konnten die Polizeibeamten den Fahrer wiedererkennen. Eine vergleichbare Verfolgungsfahrt mit demselben Fahrzeugführer erlebten die Polizeibeamten nämlich schon im September 2021. Der polizeibekannte Beschuldigte wird sich nun nicht nur in einem Strafverfahren wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs behaupten müssen, sondern wird auch seine charakterliche Eignung weiterhin Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr führen zu dürfen auf den Prüfstand müssen. Etwaige Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Tel.: 02644-9430 zu melden.

