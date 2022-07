Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Raubüberfall im REWE - Markt Bad Hönningen - Zeugen gesucht

Neuwied (ots)

Am 07.07.2022, um 22.05. Uhr, betraten zwei noch unbekannte maskierte männliche Täter den REWE-Markt in Bad Hönningen, Im Mannenberg 1. Unter Vorhalt einer Pistole und einer Machete drängten sie die Angestellten in eine Ecke im Büro und entleerten parallel den Tresor. Mit der Beute verließen sie den Markt durch eine Seitentür in unbekannte Richtung. Grobe Täterbeschreibung: beide ca. 175-185 cm groß, beide 20-25 Jahre alt, sie trugen dunkle Kleidung und führten einen dunklen Rucksack mit sich. Zu Fluchtmitteln ist nichts bekannt. Wer kann in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern, Fluchtfahrzeugen oder andere geben? Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Neuwied, Tel. 02631/878-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell