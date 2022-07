Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrug

Unkel (ots)

Bereits am Donnerstagmittag erschien eine weibliche Person an einer Tankstelle in Unkel und kaufte eine Packung Nachfülleinheiten für eine E-Zigarette. Nachdem sie bezahlt hatte, verließ die Frau zunächst die Tankstelle und kehrte ein paar Minuten später zurück. Sie gab an, sie habe aus Versehen die falsche Marke gekauft und tauschte die Ware gegen eine andere Packung um. Bei einer späteren Überprüfung stellte die Mitarbeiterin der Tankstelle fest, dass die zurück gegebene Packung leer war. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

