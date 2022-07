Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Entziehung elektrischer Energie

Neustadt (Wied) (ots)

Am Sonntagmorgen bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Neustadt (Wied) im Kellergeschoss ein Verlängerungskabel an der Steckdose seiner Waschmaschine. Das Kabel wurde durch den Hausflur eine Etage höher in die Wohnung des Beschuldigten geleitet. Der Beschuldigte war bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme nicht anwesend. Gegen ihn ist ein Strafverfahren wegen der Entziehung elektrischer Energie eingeleitet worden.

