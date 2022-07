POL-PDNR: Mutwillige Beschädigung einer Gedenkstätte

Rheinbrohl (ots) - In der Nacht von Samstag, den 09.07.22 auf Sonntag, den 10.07.22 wurde in der Kirchstraße in Rheinbrohl ein ordnungsgemäß parkendes Fahrzeug beschädigt. Unbekannte Täter schlugen die Heckscheibe des grauen Opel Karl ein und verursachten Sachschaden in Höhe ca. 1000 EUR. Nach Zeugenangaben könnte sich die Tat um 02:11 h ereignet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am ...

