Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schockanruf

Unkel (ots)

Am Freitagnachmittag erhielt eine 59-jährige Frau aus Unkel den Anruf eines angeblichen Herrn Meier von der Polizei Berlin. Der Anrufer suggerierte der Geschädigten, ihre Tochter habe in Berlin eine Mutter mit ihrem Kind durch einen Verkehrsunfall tödlich verletzt. Sie solle eine Kaution in Höhe von 78400,- EURO bereit stellen, damit eine Verhaftung unterbleiben könne. Als die Geschädigte die genaueren Daten der Dienststelle in Berlin und eine telefonische Erreichbarkeit erfragte, wurde das Gespräch vom Anrufer beendet. Im Anschluss rief die Geschädigte ihre Tochter an und konnte so erleichtert feststellen, dass es sich bei der vorgetragenen Geschichte um einen Fakeanruf gehandelt hatte.

