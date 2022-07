Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf und PW Wissen vom 11.07.2022

Betzdorf/Wissen (ots)

Wissen

Ausschreitungen beim Schützenfest in Wissen am Wochenende zwischen 09. und 11.07.2022 Wie die Polizei in einer Pressemitteilung vom 09.07.2022 bereits mitteilte, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit dem Schützenfest. Dies ging in der folgenden Nacht auf Sonntag ähnlich weiter und spitzte sich sogar noch zu. Es kam zu zwei Messer-/Glasscherbenangriffen, bei dem eine Person durch einen Schnitt am Hals und eine andere Person durch einen Bauchstich verletzt wurden und durch Ersthelfer dringender Versorgung bedurften bis letztlich medizinische Hilfe vor Ort war. Nur dem Zufall ist es geschuldet, dass keine schwersten Verletzungen die Folge waren. Unglaublicherweise wurden bei Absperrmaßnahmen des Tatortes Polizisten aus der Menschenmenge mit Flaschen und Gläsern beworfen. Daneben gab es weitere Körperverletzungsdelikte und Straftaten, deren Aufklärung weitere Ermittlungen bedürfen. In der Nacht von Sonntag auf Montag gerieten zwei Männer wegen einer jungen Frau in Streit und es kam zur wechselseitiger Körperverletzung. Am Morgen des 10.07., 06.20 h, kam es dann zu einer Bedrohung und Nötigung an der Tankstelle der Schloßstraße. Hier wurde ein 24-jähriger von drei polizeilich hinreichend bekannten Männern im Alter von 26, 28 und 31 Jahren "gezwungen", für sie Alkohol an der Tankstelle zu kaufen. Um der Sache Nachdruck zu verleihen, soll sogar ein Messer und ein Schlagstock im Spiel gewesen sein. Alle Beteiligten waren noch stark alkoholisiert. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Wissen sucht Zeugen der Taten und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02742/935-0 zu melden. Die Polizei Betzdorf/Wissen ist schockiert über das rohe und respektlose Verhalten der handelnden verantwortlichen Personen.

Kirchen

Beleidigung von Polizeibeamten am 10.07.2022, 00.20 h, in Kirchen, Lindenstraße Ein 23-jährige Mann, der in Verdacht geriet, sich von einer Brücke auf die Bahngleise zu stürzen, veranlasste einen Polizeieinsatz, in deren Verlauf der Mann mehrfach versuchte, vor der Polizei zu fliehen und dabei die eingesetzten Polizisten auf schärfste beleidigte. Die Person wurde einer gesundheitlichen Untersuchung zugeführt und bekommt eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Mudersbach

Mehrere Körperverletzungen und Beleidigungen in der Nacht vom 09. auf den 10.07.2022, in Mudersbach Im Rahmen des Waldfestes im Ortsteil Niederschelderhütte kam es zum Streit zwischen einem Besucher und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes. Dabei kam es zu Körperverletzungen und Beleidigungen. Nachdem der 37-jährige Aggressor des Platzes verwiesen wurde, pöbelte dieser auf dem Nachhauseweg zwei weitere Personen an und es kam erneut zum Streit mit ihm, wobei es erneut zu Körperverletzungen kam.

Betzdorf

Körperverletzung und Sachbeschädigung am 10.07.2022, 02.00 h, in Betzdorf, Augustastraße Ohne Vorwarnung und möglicherweise grundlos wurde ein 18-jähriger Mann von einem derzeit noch unbekannten Täter in einem Hauseingang ins Gesicht geschlagen und erlitt dadurch Verletzungen. Bei der Attacke wurde auch das Handy und eine Musikbox beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bitte diese, sich unter 02741/926-0 zu melden.

Herdorf

Verkehrsunfall mit Flucht am 10.07.2022, 05.20 h, in Herdorf, Bahnhofsweg Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den Bahnhofsweg von der Hauptstraße aus kommend in Richtung "Am Marktplatz", wo er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Steinmauer und einer Hecke kollidierte. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Der Verursacher hinterließ zwar einen Zettel an der Anschrift, entfernte sich jedoch zunächst unerlaubt von der Unfallstelle und konnte im Nachgang ermittelt werden. Der Schaden beträgt rund 3800.-EUR.

Kirchen

Sachbeschädigung an Pkw zwischen 09.07., 16.00 h, und 10.07.2022, 10.30 h, in Kirchen, Giebelwaldstraße Der Pkw eines 35-jährigen Mannes, der auf der Straße abgestellt war, wurde durch unbekannte Täter mit einem Stein oder ähnlichem am Kotflügel vorne links beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.200.-EUR. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter 02741/926-0 zu melden.

Scheuerfeld

Diebstahl vom 09.07., 23.00 h, und 10.07.2022, 01.30 h, in Scheuerfeld, Gartenstraße Von einem vor dem Haus abgestellten Pkw wurde das vordere amtliches Kennzeichen AK-RT 43 von unbekannten Tätern entwendet. Die Polizei sucht Zeugen: Tel.: 02741/926-0.

Betzdorf

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen am 10.07.2022, 10.57, in Betzdorf, Steinerother Straße Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Steinerother Straße in Richtung Steineroth und stieß ausgangs einer Linkskurve hinter einem Fußgängerüberweg frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 41-jährigen zusammen. Bei dem Aufprall wurde insgesamt 4 Personen leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 20.000.-EUR.

Grünebach

Verkehrsunfall mit leichtverletztem am 10.07.2022, 17.04 h, auf der L 284 Ein 32-jähriger Motorradfahrer befuhr die L 284 zwischen Alsdorf und Grünebach als der Motor des Krades aufgrund eines technischen Defektes blockierte und der 32-jährige zu Fall kam. Die Maschine schlug unter die Leitplanke, der 32-jährige hatte Glück und kam mit leichten Verletzungen davon. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.500.-EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell