POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Jugendlicher Radfahrer bei Verkehrsunfall in Ahlhorn leicht verletzt +++ Verursacher*in entfernt sich

Delmenhorst (ots) - Über das Internet wurden in den letzten Monaten mehrere Fälle von Exhibitionismus angezeigt. Die Beschreibung des männlichen Täters stimmte jeweils überein. Drei Fälle, in denen sich der Täter vor Frauen entblößte, werden in Delmenhorst bearbeitet. Die aktuellste Tat ereignete sich am Montag, 16. Mai 2022, gegen 09:00 Uhr, im Bereich Nutzhorner und Schönemoorer Straße. Die länger ...

