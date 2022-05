Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Exhibitionist in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Über das Internet wurden in den letzten Monaten mehrere Fälle von Exhibitionismus angezeigt. Die Beschreibung des männlichen Täters stimmte jeweils überein.

Drei Fälle, in denen sich der Täter vor Frauen entblößte, werden in Delmenhorst bearbeitet. Die aktuellste Tat ereignete sich am Montag, 16. Mai 2022, gegen 09:00 Uhr, im Bereich Nutzhorner und Schönemoorer Straße. Die länger zurückliegenden Taten trugen sich am 25. Februar 2022 und 23. März 2022 in der Schanzenstraße und Lange Straße zu.

Die weiblichen Opfer im Alter von Anfang 20 bis Anfang 40 erstatteten die Anzeige online und beschrieben den Täter übereinstimmend als:

- ungefähr 16 - 18 Jahre alt - schwarze Haare - Brillenträger (eckiges Modell in schwarz) - bekleidet mit einer schwarzen Jacke ohne Kapuze - bei der Jacke soll es sich eher um eine Winterjacke mit glänzendem Stoff handeln

Wer Hinweise zur gesuchten Person geben kann, wird gebeten, unter der Telefonnummer 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

In diesem Zusammenhang ergeht der Hinweis, dass nicht alle Taten für eine Online-Anzeige geeignet sind. In den angeführten Fällen von Exhibitionismus ist eine umgehende Einleitung einer Fahndung zur Feststellung des Mannes unabdingbar. Die Anzeigeerstattung auf digitalem Wege führt dabei zu einer Verzögerung, durch die ein Antreffen der gesuchten Person unwahrscheinlich wird.

