POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Mutmaßliche Paletten-Diebe auf der Autobahn 1 im Bereich Emstek kontrolliert

Delmenhorst (ots) - Erheblicher Sachschaden ist am Montag, 23. Mai 2022, bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discount-Marktes in der Weberstraße in Delmenhorst entstanden. Der/die Verursacher*in entfernte sich vom Unfallort. Der 38-jährige Geschädigte parkte seinen schwarzen Audi um 16:00 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes in der Weberstraße. Als er um ...

