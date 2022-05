POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Parkplatzunfall in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf nach Verursacher*in

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Montag, 23. Mai 2022, 10:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Zur Unfallzeit befuhr ein 81-jähriger Delmenhorster mit seinem Mercedes die Kantstraße. An der Einmündung zur Oldenburger Straße wollte er mit seinem Pkw nach links in Richtung Stadtmitte einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt ...

