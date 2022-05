Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Holzhütten auf dem Gelände eines Jugendtreffs geraten in Brand

Delmenhorst (ots)

Mehrere Holzhütten sind am Dienstag, 24. Mai 2022, auf dem Gelände eines Jugendtreffs in der Seestraße in Delmenhorst in Brand geraten.

Zeug*innen wählten gegen 01:10 Uhr den Notruf und teilten mit, dass auf dem Kinderspielplatz des Jugendhauses mehrere Holzhütten brennen würden. Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst rückte mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus und löschte das Feuer. Die Polizei nahm anschließend die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Wer Hinweise zu Personen geben kann, die sich am frühen Dienstag auf dem Gelände des Jugendtreffs aufgehalten haben, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell