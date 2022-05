Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einsatz des Polizeihubschraubers in der Gemeinde Hude

Delmenhorst (ots)

Betreiber einer Tankstelle in Tweelbäke verständigten am Montag, 23. Mai 2022, gegen 13:30 Uhr, die Polizei. Eine männliche Person hatte zuvor ein Fahrzeug betankt und den fälligen Betrag nicht entrichtet. Als Fluchtrichtung wurde Hude angegeben, weshalb auch Streifenwagen aus der Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch in die Fahndung eingebunden wurden.

Die Besatzung eines Streifenwagens traf in der Nähe der Bremer Straße auf das beschriebene Fahrzeug, einen grauen Transporter des Herstellers VW. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht. Vielmehr versuchte er, mit hoher Geschwindigkeit vor dem Streifenwagen zu flüchten.

Im Bereich der Anschlussstelle Hude fuhr er in einen Feldweg, verließ den Transporter und setzte die Flucht zu Fuß fort. Dabei rannte er auch ein Stück über die nahe Autobahn 28 und verschwand dann aus dem Blickfeld der Beamten. Bislang konnte der Mann nicht gefunden werden. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Transporter im Landkreis Verden gestohlen wurde.

Bei der weiteren Suche nach dem flüchtigen Mann kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zudem war auf der Autobahn 28 im Bereich der Anschlussstelle Hude für einen kurzen Zeitraum eine halbseitige Sperrung erforderlich.

Wer die Flucht beobachtet hat und Hinweise zum Verbleib des Mannes geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen. Der Mann soll ungefähr 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein, einen Vollbart gehabt und Arbeitskleidung getragen haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell