POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Rüttelplatte von Baustelle entwendet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Am frühen Montag, 23. Mai 2022, gegen 02:00 Uhr, wurde über den Notruf ein Verkehrsunfall in Nordenham-Blexen gemeldet. Nach Angaben des Anrufers habe sich in der Straße Schockumer Deich ein Pkw überschlagen. Der geschilderte Sachverhalt konnte durch die eingesetzten Beamten der Polizei Nordenham bestätigt werden. Sie trafen auf einen ...

mehr