Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schlägerei in der Fußgängerzone

Bitburg (ots)

Am Sonntagabend meldeten besorgte Bürger eine Schlägerei zwischen mehreren Personen vor einer Eisdiele in der Bitburger Fußgängerzone. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnten mehrere tatverdächtige Personen flüchten. Aufmerksame Passanten, die sowohl das Geschehen, als auch die Flüchtenden bemerkt hatten, wiesen den Polizeikräften - die sowohl mit Einsatzfahrzeugen, als auch zu Fuß in der Stadt unterwegs waren - die Fluchtrichtung der verdächtigen Personen, so dass schließlich zwei junge Männer im Bereich der Römermauer gefasst werden konnten. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen der Schlägerei werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden (06561-96850).

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell