Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Jugendtreff

Aldenhoven (ots)

In Zeit von Freitag, 25.03.2022, bis Montag, 28.03.2022, schlugen Unbekannte die Scheibe eines Jugendtreff-Containers ein und entwendeten mehrere elektronische Gegenstände sowie Bargeld.

Der Container, der sich in der Schwanenstraße befindet und Eigentum der Gemeinde Aldenhoven ist, wurde am vergangenen Freitag, gegen 21:00 Uhr, von der Melderin verschlossen. Am Montagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, fiel der 26 Jahre alten Frau dann die eingeschlagene Scheibe auf. Nachdem die Täter durch das beschädigte Fenster in das Innere des Containers gelangt waren, hebelten sie dort die Tür eines Lagerraums auf. Hier entwendeten sie mehrere elektronische Geräte, Süßigkeiten sowie Bargeld. Der Gesamtwert beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Die Melderin vermutet, dass die unbekannten Täter den Jugendtreff, der von der evangelischen Kirche betrieben wird, über die Eingangstür wieder verließen. Nach Angaben der Melderin habe sich ein 64 Jahre alter Zeuge aus Aldenhoven bei ihr gemeldet. Dieser teilte mit, dass er in der Nacht zu Sonntag etwa gegen 02:00 Uhr einen Knall aus Richtung des Jugendtreffs gehört habe. Anschließend habe er drei männliche Personen im Alter von 18-19 Jahren sowie einen dunklen Pkw, vermutlich ein VW Golf, in der Nähe des Containers gesehen.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell