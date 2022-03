Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kita

Linnich (ots)

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in eine Kita ein.

Die Kita am Bendenweg war am Freitag, gegen 17:00 Uhr, durch die 50-jährige Leiterin der Kita verschlossen worden. Am Montagmorgen, gegen 07:15 Uhr, stellte sie dann fest, dass alle Räumlichkeiten der Einrichtung durchwühlt worden waren. Die Einbrecher hatten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes aufgehebelt und sich so gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen verschafft. Nach Angaben der Melderin entwendeten die Unbekannten Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages sowie ein Mobiltelefon.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum etwas verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell