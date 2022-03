Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Getränkemarkt: Zeugen gesucht

Merzenich (ots)

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Straße "In der Lohe" ein.

Gegen 03:00 Uhr wurde die Leitstelle über den Einbruch informiert. Der Alarm des Getränkemarktes hatte ausgelöst. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Schiebetür des Marktes geöffnet und der Kassenbereich durchsucht worden war. Verdächtige Personen waren nicht mehr vor Ort. Entwendet wurden unter anderem Zigaretten. Zeugen, die am Montag, 28.03.2022, gegen 02:48 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des Marktes gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

