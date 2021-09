Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Zahlreiche Ruhestörungen!

Leiningerland - Nacht zum 12.09.2021 (ots)

Ein schreiender Mann in Tiefenthal, überlaute Musik in Dirmstein und Kirchheim, Party in Gerolsheim, laute Stimmen in Bockenheim, Gartenparty in Sausenheim... Nicht alle Ruhestörungen konnten in der Nacht zum Sonntag abgearbeitet werden. Die jeweiligen Ordnungsämter werden informiert.

