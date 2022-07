POL-PDNR: Eigentümer eines Fahrrades gesucht!

Neuwied (ots) - Am 07.07.2022, um 22.05. Uhr, betraten zwei noch unbekannte maskierte männliche Täter den REWE-Markt in Bad Hönningen, Im Mannenberg 1. Unter Vorhalt einer Pistole und einer Machete drängten sie die Angestellten in eine Ecke im Büro und entleerten parallel den Tresor. Mit der Beute verließen sie den Markt durch eine Seitentür in unbekannte ...

mehr